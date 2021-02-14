ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

فى يوم الفالنتين.. أساطير متعددة حول سبب الاحتفال به

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:53 م
الفالنتين
الفالنتين
Advertisements
ياسمين القصاص
موعد عيد الحب

بدأت قصة عيد الحب في القرن الثالث بين إمبراطور روماني يُدعى بـ كلاوديوس الثاني، والمسيحيّ المتواضع فالنتينوس، وقد أمر الإمبراطور كلاوديس الرومانيين بعبادة اثني عشر إله، ومَنع التعامل مع المسيحيين حيث كانت تعدّ جريمة يُعاقَب عليها في نظر الإمبراطور، ولكن فالنتينوس كرّس حياته للعيش بالمعتقدات المسيحية امتثالًا بالسيد المسيح، ولم يكن هناك أي شيء يمنعه من ممارسة ما يؤمن به، ولذلك تم القبض عليه ووضعه في السجن، وخلال حياته الأخيرة هناك.

طلب السجان من فالنتينوس تعليم ابنته بعض العلوم، وذلك بعدما رأى كيفية تعلمه لجميع المجالات، وكانت الفتاة ضريرة منذ ولادتها وتدعى جوليا، وكانت سريعة البديهة، وما كان من فالنتينوس إلا أن علّمها علم الحساب، وشرح العالم لها، وقصّ عليها قصص روما التاريخيّة، وأخبرها عن وجود الله، وقد تأثّرت جوليا به ووثقت بحكمته، حيث كانت ترى العالم بعينيه، وفي أحد الأيام سألته جوليا عن حقيقة استماع الإله لصلواتهم، فهي تصلي له حتى تستطيع رؤية ما تعلمته منه بعينيها، وقام فالنتينوس وجوليا بالصلاةٍ، وأثناء الصلاة استعادت جوليا بصرها.

كتب فالنتينوس في آخر ليلة له قبل وفاته ملاحظة لجوليا، ودعاها للبقاء قريبة من الله، ووقّع في آخر الرسالة (من فالنتاين الخاص بك)، وتمّ تنفيذ حكمه في تاريخ الرابع عشر من شباط عام 270 ميلادي، بجانب بوابة سمّيت لاحقًا باسم بورتا فالنتيني لتخليد ذكراه، وتمّ دفنه في الكنيسة المعروفة بهذا الوقت باسم براكسيديس في روما، وزرعت جوليا شجرة لوز وردية الزهر بجانب قبره، وتعدّ هذه الشجرة في هذه الأيام رمزًا للصداقة الدائمة والحب والإخلاص، ويحتفل العالم بكلّ يوم في الرابع عشر من شباط من كل عام بتبادل رسائل الإخلاص، والحب، والعاطفة في جميع أنحاء العالم.

قصة الإمبراطور كلاوديوس

كان الإمبراطور كلاوديوس الثاني حاكم الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث عشر، وكان لقبه كلاوديوس القاسي، وذلك بسبب قسوته وإهانة شعبه، ولكن كان لديه صعوبة في تجنيد الجنود بما يكفي، لأنّه دخل في العديد من الحروب خلال القرن الثالث عشر، ورفض الرومان ترك أهلهم وأحبائهم، لذلك قام كلاوديوس بمنع الخطوبة والزواج في روما، ولم يكن هناك من يستطيع الاعتراض على قرارت الإمبراطور.

وقف كاهن يدعى فالنتين ضد قرارات الإمبراطور، ودافع عن الحب وبدأ بمخالفة القرارات، حيث زوّج الجنود بسرية قبل ذهابهم إلى الحرب، وفي عام 269 ميلادي قام الإمبراطور باكتشاف أمر زواج الجنود السري، ووضع فالنتين في السجن وحكم عليه بالإعدام، وأثناء وجوده في السجن وقع فالنتين في حب ابنة السجان وهي فتاةٌ ضريرة، وفي ليلة إعدامه كتب قصيدة باستخدام عصير زهرة البنفسج، وذلك بسبب عدم توفر أدوات الكتابة لديه.

وحسب ما تقوله الأسطورة أنّ الفتاة الضريرة أصبحت ترى بعد رؤيتها لكلمات القصيدة التي كتبها، وكانت هذه القصة قصة حب رومانسية قصيرة بسبب موت فالنتين في اليوم التالي على يد جنود الرومان، وبعد موته أصبحت قصة تضحيته من أجل ارتباط الأزواج معًا قصة أسطورية في روما، وتمّ منحه القداسة، وقررت الكنيسة إقامة وليمة تكريمية لفالنتين في تاريخ الرابع عشر من شباط؛ بسبب اعتقادهم بأنّ عصافير الحب والحمام تتزاوج في هذا اليوم.


قصة أخرى لعيد الحب

هناك اعتقاد بأنّ عيد الحب كان تكريمًا من الكنيسة الكاثوليكية لموت رجلين أعدمهم الإمبراطور كلاوديوس خلال القرن الثالث عشر في اليوم الرابع عشر من شهر شباط بسنوات مختلفة، وكان يلقّب كلاهما باسم فالنتين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكريسماس والسياسة.. محطات تاريخية امتزجا فيها بوقائع أغرب من الخيال

مع اقتراب عيد الحب.. تعرف على أصل الاحتفال بالمناسبة ولماذا تعرف بـ "الفلانتين"

الرئيس المتدين| كيف ينعكس معتقد بايدن على حكمه لأمريكا .. بين الكاثوليكية والليبرالية المسيحية

بدأ برسالة فالنتين لابنة السجان.. القصة الكاملة لفكرة عيد الحب

نصائح للاستمتاع بيوم الحب.. وأفضل الهدايا بين الزوجين

تويتر يغرق في رسائل الحب.. الفالنتين يتصدر محركات البحث

ترشيحاتنا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

في عيد ميلاد سهير البابلي.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

ميدو يهاجم بدائل مصطفى محمد في الزمالك.. ويوجه نصيحة لـ مجلس الإدارة

اللاعبون أولا.. أحمد يحيى يعلن برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب