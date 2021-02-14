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أخبار العالم

قرار بإحالة وكلاء في وزارة المالية الكويتية للتقاعد

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:28 م
قرارات بالتقاعد لوكلاء
قرارات بالتقاعد لوكلاء وزارة المالية الكويتية
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قسم الخارجي
أحال السلطات في الكويت، وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي و4 وكلاء مساعدين إلى التقاعد، وذلك بعدما سبق وقدموا استقالة جماعية نوفمبر الماضي، وفق ما أوردت صحيفة  الأنباء الكويتية.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنه بمجرد تقديم الاستقالة الجماعية قامت وزارة المالية بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات بالأمر، والتي تولت بدورها اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ذكرت المصادر أنه تمت تسوية معاشاتهم التقاعدية بعد أن أحيلوا للتقاعد.

 
وسبق أن استدعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" القياديين المتقاعدين.

وقال أحد الوكلاء المساعدين: لا نعلم توصيات تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي تم إعداده بناء على استدعائنا بعد إبلاغ التأمينات بمستند الاستقالة.
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