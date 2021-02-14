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تعليم

تعرف على شروط الاشتراك في المسابقة الرياضية لاتحاد طلاب جامعة حلوان

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:28 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة online free style لأفضل  مهارة رياضية  لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب. 

وأوضح الدكتور ماجد نجم في بيان، الأحد، أن جامعة حلوان تولى أهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية التي من شأنها أن تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها توجيهًا صحيحًا بما يعود عليهم بالنفع صحيًا وبدنيًا ونفسيًا، إيمانا بأن العقل السليم في الجسم السليم، فضلا عن الأهمية الكبيرة للرياضة ودورها فى رفع الروح المعنوية وتأثيرها الايجابي لممارسيها والنشاط والثقة والحيوية والسعادة التى تمنحها للفرد الرياضي. 

يذكر أن المسابقة من خلال قيام كل طالب بتقديم مهارته الرياضية وتصويرها من خلال فيديو وإرساله علي رسائل صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومرفق معه صورة كارنيه الطالب، وذلك حتى يوم ١٣ فبراير.

ويتم التقييم من خلال لجنة تحكيم متخصصة وهي تمثل ٧٥٪؜ من درجة التقييم، بجانب التفاعل مع الفيديوهات بشكل جيد وصحيح بعد رفعها علي صفحة الاتحاد والتى تمثل ٢٥٪؜ من درجة التقييم. 

وتتضمن شروط المسابقة: 

١ - أن يكون المتسابق مقيد بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان
٢ - يمكن أن تكون المهارة فردية أو جماعية.
٣- مدة الفيديو لا تزيد عن ٣ دقائق.
٤- أن يتم رفع الڤيديو بعد موافقة لجنة التحكيم 
٥- يراعي محاولة إخراج الفيديو بطريقة جيدة وملائمة 
٦- يتم اعلان النتائج بعد الانتهاء من التقييم. 

ويمكن للطلاب إرسال أعمال المسابقة على صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان التالية :
https://m.facebook.com/HUSUnion/
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