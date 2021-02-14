قطاع الدراسات العليا والبحوث بعين شمس يطلق خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين في مختلف التخصصات واللغات

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح – نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث عن بدء القطاع فى تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لمختلف الباحثين بكليات ومعاهد الجامعة بمختلف التخصصات واللغات ، وذلك فى ضوء حرص القطاع على تقديم الدعم الكامل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ومساعدتهم على إنجاز رسائلهم العلمية وأوراقهم البحثية بمنتهى الدقة والحرفية الكاملة .





وأضاف أن تلك الخدمة سوف يتم تقديمها من خلال كليات الآداب والألسن والتربية والبنات ، وهى الكليات التى تحتوى على أقسام للغات بها ، وتشمل الخدمة المقدمة للباحثين التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية ، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير معًا ، من خلال نخبة متميزة من أساتذة اللغات المتخصصين فى الترجمة بالكليات الأربعة .





وأشارإلى أن القطاع وضع آليات وضوابط محددة لتقديم تلك الخدمة للسادة الباحثين ، وذلك بالتعاون مع السادة عمداء ووكلاء الكليات الأربعة المعنية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، لضمان تقديم الخدمة باعلى جودة ممكنة .





وفيما يلي بيان بمقر وحدات الاستشارات اللغوية بالكليات الأربعة :

1. كلية الآداب :

مقر الوحدة هو مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بالدور الأول بكلية الآداب .

منسق الوحدة د/ رنا خالد شفيق الخولى ( 01000023417 )