قطاع الدراسات العليا والبحوث بعين شمس يطلق خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين في مختلف التخصصات واللغات

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح – نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث عن بدء القطاع فى تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لمختلف الباحثين بكليات ومعاهد الجامعة بمختلف التخصصات واللغات ، وذلك فى ضوء حرص القطاع على تقديم الدعم الكامل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ومساعدتهم على إنجاز رسائلهم العلمية وأوراقهم البحثية بمنتهى الدقة والحرفية الكاملة .
وأضاف أن تلك الخدمة سوف يتم تقديمها من خلال كليات الآداب والألسن والتربية والبنات ، وهى الكليات التى تحتوى على أقسام للغات بها ، وتشمل الخدمة المقدمة للباحثين التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية ، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير معًا ، من خلال نخبة متميزة من أساتذة اللغات المتخصصين فى الترجمة بالكليات الأربعة .
وأشارإلى أن القطاع وضع آليات وضوابط محددة لتقديم تلك الخدمة للسادة الباحثين ، وذلك بالتعاون مع السادة عمداء ووكلاء الكليات الأربعة المعنية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، لضمان تقديم الخدمة باعلى جودة ممكنة .
وفيما يلي بيان بمقر وحدات الاستشارات اللغوية بالكليات الأربعة :
1. كلية الآداب :
مقر الوحدة هو مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بالدور الأول بكلية الآداب .
منسق الوحدة د/ رنا خالد شفيق الخولى ( 01000023417 )
E-mail: [email protected]
2. كلية الألسن :
مقر الوحدة هو وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة بالكلية ، الطابق الأرضى ( هاتف / 01210608067 )
E-mail: [email protected]
3. كلية البنات :
مقر النشاط هو مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بالكلية .
ومسئول النشاط هو : د/ شيماء ابراهيم الحميدى (تليفون / 01001236000)
(واتس آب : 01555743343) ، (E-mail: [email protected])
4. كلية التربية :
مقر النشاط هو وحدة النشر العلمى – مبنى المراكز – الدور الأول بالكلية
منسق النشاط : أ.د/ نيللى الحداد – مدير وحدة النشر العلمى
بيانات التواصل : (تليفون : 0222594129 ) ، (فاكس : 0222594129)
(موبايل : 01111801195)
بريد الكترونى : [email protected]
فيس بوك : وحدة النشر العلمى