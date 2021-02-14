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برلمان

البرلمان يرفض مقترح الحكومة بتعديل المادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:40 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مقترح الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بتعديل المادة (76) من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن يتم النص في صدر المادة الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية، عبارة "مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية 253".

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، أكد أن طلبه التعديل يأتي حتى لا يفهم من النص أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشيوخ، وأيده في ذلك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلا أن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، رفض التعديل مؤكدًا خلو المادة بالفعل من أي مسئولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، غير أنه النص علي عدم الإخلال بمادة دستورية غير وارد، لأنه من الطبيعي أن القانون لا يخالف الدستور.

وعاد المستشار علاء الدين فؤاد، ليؤكد أن النص على الحضور الوجوبي داخل المادة للحكومة قد يثير فكرة مسئولية الحكومة أمام المجلس، إلا أن النائب أشرف رشاد أكد أن الحضور الوجوبي لا يعني المسألة أو استخدام أداه رقابية.
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