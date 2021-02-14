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توك شو

بادري وفكريه.. إيمان عفيفي توجه نصيحة مهمة لـ الستات في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:25 م
الدكتورة إيمان عفيفي،
الدكتورة إيمان عفيفي، خبيرة الاتيكيت والبروتوكول
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان عفيفي، خبيرة الاتيكيت والبروتوكول، إننا نعاني من مشكلة وهي أننا لم نتمتع بثقافة الاعتذار، لافتة إلى أننا إذا بادرنا بالاعتذار أو أقدمنا عليه أولا سيكون ذلك في غاية الأهمية، وخاصة بين العلاقات الزوجية "والراجل والست"، وبهذه الطريقة إذا بادرت المرأة بالاعتذار "هتكسفوا وهتخليه بعد كده يعتذر، وذلك لأن في بعض الأحيان الرجال لا يتذكرون الكثير من التواريخ في المناسبات المختلفة.

وتابعت إيمان عفيفي، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن المرأة تكون ذكية عندما تسبقه في تذكر المناسبة، مؤكدة "أنه مش غلط خالص إن الست هي اللي تبادر وتفكر الراجل، لأن أغلب الرجالة بيكون معندهومش وقت يفكروا أو مشغولين".

وأوضحت أن الشخص إذا أراد أن يعيش في سعادة عليه أن يغير ذلك بنفسه، وإذا أراد أن يكون إيجابيا سيستطيع تحقيق ذلك بأن يرى كل شيء إيجابيا، وإذا أراد أن يكون سلبيا سيرى كل ما يحيط به بشكل سلبي، لذلك فإن الشخص هو الذي يحدد ما يريده.

وأشارت إلى أن الحياة أخذ وعطاء، ولكن في حالة انتظار الأخذ سيكون هذا أسوأ، فالعطاء المستمر يعوضه الله كثيرا سواء في الدنيا من الناس والآخرة من الله، فمن المهم أن تسعى وتفعل الخير لكل من حولك.
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