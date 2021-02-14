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أصل الحكاية

تعرف على سر معنى علامة السيارة ألفا روميو العميق

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:41 م
شعار ألفا روميو
شعار ألفا روميو
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كريم عاطف

تعتبر شعارات السيارات ، أحد أهم العلامات الدالة عليها، ولكل شعار مدلول قوى وعميق فى معناه تريد الشركة توصيله للعميل، ومن بين أعمق وأعقد هذه الشعارات يأتى شعار ماركة ألفا روميو الإيطالية متصدرا هذه القائمة. 


يعتبر شعار ألفا روميو من أكثر شعارات السيارات عمقا في معناه، وأكثرها تعقيدا في تصميمه ، حيث ظهر للمرة الأولى عام 1910، وهو يتكون من قسمين، الأيسر ويحتوي على شعار صليب أحمر مع خلفية بيضاء، والقسم الثاني على اليمين، لثعبان ورجل يخرج من فمه .


ويشير القسم الأيسر والذى يحتوي على شعار صليب أحمر مع خلفية بيضاء، لمدينة ميلانو الإيطالية، التي تعتبر مقر نشأة الشركة، اما القسم الثاني على اليمين، فيرمز الثعبان والرجل الذى يخرج من فمه، لإعادة البعث، وليس تنينا ينفث النيران من فمه كما يعتقد الغالبية العظمى.


وعلى مدار تاريخ الشركة الإيطالية، تطور تصميم شعار ألفا روميو 6 مرات، مع الإبقاء على رموز الشعار كما هي.

والجدير بالذكر أنه فى عام 1907 قامت شركة داراك الفرنسية بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الإيطاليين بإنشاء مصنع للسيارة حمل اختصارا اسم SAID، إلا أن مبيعات الشركة من سيارات داراك لم تلرق إلى المستوى المطلوب.

فما كان من المستثمرين إلا أن أطلقوا شركة جديدة اسمها الشركة المساهمة لصنع السيارات في لومباردي، واختصار أول أحرف من كلمات اسمها هو ALFA، ولتبدأ إنتاج السيارات تحت اسم ألفا عام 1910 .

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