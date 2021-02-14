رفع مخلفات إنارة أعمدة ورصف طرق في الفشن وبني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي حملة لرفع المخلفات من طريق السادات أمام مصنع الثلج وطريق الفيوم الجديد وشارع عبدالسلام عارف وشارع حلمي الملط والمركز التكنولوجي وعزبة التحرير وشارع عبد المنعم حافظ وخلف الإستاد الرياضي.





جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمنى لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانات المتاحة.





وتم وقف حالة بناء مخالف لشروط التراخيص بعزبة أحمد وهبة ومصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،بينما تقوم الوحدة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، فضلًا عن صيانة وتركيب 40 كشافا بقرية شريف باشا ومتابعة صيانة أعطال مياه الشرب بدائرة الوحدة.





اقرأ أيضا:

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "برئاسة المهندس محمود سعد" برصد عدة مخالفات لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات، علاوة على المرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة سي العمل وتوافر الأكسجين ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا فضلًا عن المرور المسائي على المحلات والمقاهي والمطاعم العامة والورش الحرفية للتأكد من تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.





بينما تم رفع 130 طنا من القمامة من شارع الإبراهيمية وشارع المستشفى وشارع سماح الوجوه وشارع الترعة الفشنية، ومسح الطريق الدائري وجمع المخلفات المنزلية من مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، علاوة على متابعة التجميل بكورنيش الإبراهيمية وصيانة الكشافات الكهربائية والأعمدة بالطريق الدائري للمدينة وشوارع القرى ومتابعة العمل بالمركز التكنولوجي، والانتهاء من رصد المتغيرات المكانية.



