كسر عربيته واعتدى عليه .. طبيب يروي تفاصيل واقعة رفضه إجراء الكشف على سيدة في بني سويف

الطبيب: ليس لي اعداء.. وأتفاني في خدمة المرضي بالعزل

يكفيني تكريم الرئيس ووضع صورة فريق العزل على العملة المعدنية

زوجة الطبيب: زوجي وحيد وبار بوالديه وبالأهالي





انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الأهالي بقرية بني حدير التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف وهو يقوم بتهشيم زجاج طبيب من بمستشفي عزل الواسطي ومن ابناء القرية بل ومحاولة تهشيم رأس الطبيب بحجر ، وهو الدكتور رفعت رمضان أخصائى باطنة بمستشفى عزل الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، والذى تعرض للاعتداء من قبل شخص على سيارته الموجودة أمام منزله أثناء تجهيز نفسه للذهاب إلى المستشفى.





محرر "صدى البلد " انتقل إلى منزل الدكتور والذي قال "أعمل فى مستشفى الواسطى المركزى مستشفى عزل ونوبطجيتى 24 ساعة وكان المفروض أذهب للمستشفى الساعة التاسعة صباحا لاستلام العمل مكان زميلى الموجود منذ أمس داخل المستشفى، متابعا: فوجئت بأحد الأشخاص يطرق على باب المنزل ويطلب من زوجتى أن تخبرنى للذهاب معه للكشف على زوجته فى إحدى العزب القريبة من قريتى بنى حدير وزوجتى أخبرته بأننى فى طريقى إلى المستشفى وأن يطلب لزوجته الإسعاف أو أن يذهب بها إلى المستشفى.





وتابع الطبيب: فوجئت وأنا أرتدى ملابسى بصراخ زوجتى فذهبت إلى شرفة المنزل لأجد الشخص هشم زجاج السيارة ، فخشيت أن يهشم زجاج المنزل ويدخل علي أولادي فأسرعت نازلا إلى الشارع إلا أن الشخص حاول الاعتداء علي وتدخل بعض المواطنين لفض الاشتباك وإزاحته عني وفر هاربا .





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وأضاف الدكتور رفعت رمضان ، إننى كنت متواجدا فى منزلى أجهز نفسى للذهاب إلى المستشفى وكان على الشخص أن يتفهم أن هناك مرضى فى انتظارى داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه إذا كانت حالة زوجتى خطيرة فهى تحتاج إلى مستشفى، وليس طبيبا بدون أجهزة، لأنه فى المنزل.





وقال الدكتور رفعت إنه كان يستعد لمغادرة المنزل للذهاب إلى العمل بمستشفى عزل الواسطى المركزى، وفوجئ قبيل مغادرة المنزل بشخص يطالبه بالذهاب معه للكشف على زوجته، مشيرا إلى أن زوجته أخبرت المواطن بأنه متأخر على العمل داخل المستشفى وعليه اصطحاب المريضة إلى إحدى المستشفيات أو طلب الإسعاف.





وأضاف الطبيب أنه فوجئ بالشخص يحطم سيارته، مشيرا إلى أنه نزل إلى الشارع إلا أن الأهالى طالبوا المواطن بالانصراف .





وأختتم الطبيب حديثه لصدي البلد " يكفيني تكريم السيد الرئيس ووضع صورة فريق العزل علي العملة المعدنية".





فيما قالت زوجة الطبيب انا حاصلة علي ليسانس حقوق ومقيدة في نقابة المحامين ولكن لا اشتغل ومتفرغة لمساعدة زوجي في عمله حيث انه الطبيب الوحيد في المنطقة ويحتاجه أهالي القرية والقري المجاورة لنا .





وأضافت زوجة الطبيب" "أم باهر" أن الدكتور رفعت وحيد والديه، وهو بار بهما حيث أن والده رجل مسن تعدي 75 عاما ووالدته سيدة كبيرة تعدت 65 بالكثير ومع انه وحيد والديه الا انه محبوب من الجميع والكل يعتبره أخا لهم فهو من بينهم ومنهم .



