الطبيب المعتدي عليه بمستشفى عزل بني سويف: قالولي لو منزلتش معانا هنكسرلك العربية.. فيديو

كشف الدكتور رفعت فتحي، الطبيب المعتدي عليه بمستشفي عزل بني سويف كواليس الإعتداء عليه.





وقال "فتحي"، خلال مداخلة هاتفبة ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أنا طبيب أخصائي باطنة بمستشفي عزل الواسطى.. وكان عندي نبطشيه انهارده.. وقبل ما أنزل من البيت لقيت تخبيط علي الباب بطريقة غير طبيعية، زوجتي خرجت، رد شخص عليها قائلا: ابعتيلي الدكتور هيروح يكشف على زوجتي".





وأشار: "الشخص قال لزوجتي لو الدكتور منزلش معايا هكسر له العربية.. وفعلا الراجل كسر زجاج العربية، وأنا نزلت لقيته عايز يضربني، توجهت لمركز الشرطة، وتم عمل محضر".





وأوضح: "لحد دلوقتي لسه مفيش أي حاجه حصلت مع الشخص الذي تعدي علي.. ولكن هناك تحرك من الشرطة تجاه الموضوع".



