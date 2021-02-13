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الطبيب المعتدي عليه بمستشفى عزل بني سويف: قالولي لو منزلتش معانا هنكسرلك العربية.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 12:20 ص
الطبيب المعتدي عليه
الطبيب المعتدي عليه
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محمد القاضي
كشف الدكتور رفعت فتحي، الطبيب المعتدي عليه بمستشفي عزل بني سويف كواليس الإعتداء عليه.

وقال "فتحي"، خلال مداخلة هاتفبة ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أنا طبيب أخصائي باطنة بمستشفي عزل الواسطى.. وكان عندي نبطشيه انهارده.. وقبل ما أنزل من البيت لقيت تخبيط علي الباب بطريقة غير طبيعية، زوجتي خرجت، رد شخص عليها قائلا: ابعتيلي الدكتور هيروح يكشف على زوجتي".

وأشار: "الشخص قال لزوجتي لو الدكتور منزلش معايا هكسر له العربية.. وفعلا الراجل كسر زجاج العربية، وأنا نزلت لقيته عايز يضربني، توجهت لمركز الشرطة، وتم عمل محضر".

وأوضح: "لحد دلوقتي لسه مفيش أي حاجه حصلت مع الشخص الذي تعدي علي.. ولكن هناك تحرك من الشرطة تجاه الموضوع".

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