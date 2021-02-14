دعمًا من صندوق تحيا مصر.. وصول 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة للبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية كلنا جنبك

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، وصول 8 ماكينة غسيل كلوي جديدة ألمانية الصنع ماركة "فرزينيوس" وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر من خلال وزارة الصحة.





أوضح المحافظ أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك)، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع الماكينات طبقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة.



