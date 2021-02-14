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محافظات

دعمًا من صندوق تحيا مصر.. وصول 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة للبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية كلنا جنبك

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:48 م
ماكينات الغسيل الكلوي
ماكينات الغسيل الكلوي
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إبراهيم جادالله
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، وصول 8 ماكينة غسيل كلوي جديدة  ألمانية الصنع ماركة "فرزينيوس" وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى  دعمًا من صندوق تحيا مصر من خلال وزارة الصحة. 

أوضح المحافظ أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم  مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك)، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع الماكينات طبقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه كما تعهد بتطوير المنظومة الصحية بمختلف مدن المحافظة، ونجح في ذلك من خلال تطوير العديد من المستشفيات بمختلف المدن وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، فإنه سيواصل ويكثف من إتصالاته بمختلف الجهات المعنية بصفة عامة وبالدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بصفة خاصة، التى لا تبخل بشئ لخدمة أبناء المحافظة، للحصول على المزيد من الدعم.
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