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حوادث

حبس شخص لإنشائه قناة لتحميل فيديوهات خادشة للحياء للأطفال

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:17 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد العيسوى
أمرت نيابة فاقوس العامة بحبس شخص 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية لاتهامه بإنشائه قناة تحميل مشاهدات لمقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال.

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بقيام شخص بإنشاء قناة تحميل مشاهدات لمقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية وقامت بإلقاء القبض على المتهم ويدعى "ح م ح" مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، لقيامه بإنشاء قناة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، ونشر روابط تحميل لمشاهدة مقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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