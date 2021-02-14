بعد أزمة فى التنفس.. فريدة سيف النصر: بقالى 4 أيام مش بصلى الفجر ولا أقرأ القرآن

وقالت فريدة: "بقالي 4 أيام ما أصليش الفجر ولا أقرأ قرآنه الله يسامحها اللي قالت لي يا بختك بتصحي للفجر لوحدك. أنا حلفت ما أنا نايمة وهاقاوم يارب قويني".

وأضافت الفنانة فريدة سيف النصر، في رسالة أخرى على حسابها، قائلة: "انتصرت بفضل الله ونافست الحسد وقهرته وهاقرأ عني ما نمت هاننام كتير لو قريتي البوست ارحميني والله برضه يسامحك.. الآذان".



