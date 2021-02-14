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فن

بعد أزمة فى التنفس.. فريدة سيف النصر: بقالى 4 أيام مش بصلى الفجر ولا أقرأ القرآن

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:58 م
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة فريدة سيف النصر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلق فيها على الإصابة التى تعرضت لها منذ فترة قليلة. 

وقالت فريدة: "بقالي 4 أيام ما أصليش الفجر ولا أقرأ قرآنه الله يسامحها اللي قالت لي يا بختك بتصحي للفجر لوحدك. أنا حلفت ما أنا نايمة وهاقاوم يارب قويني".

وأضافت الفنانة فريدة سيف النصر، في رسالة أخرى على حسابها، قائلة: "انتصرت بفضل الله ونافست الحسد وقهرته وهاقرأ عني ما نمت هاننام كتير لو قريتي البوست ارحميني والله برضه يسامحك.. الآذان".

وكانت أعلنت فريدة سيف النصر، عن تعرضها لأزمة تنفس بسيطة، خلال الفترة الأخيرة وقالت: "الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم عدت قسما بالله  .. خذ من القرآن ما شئت لما شئت هو دواء لكل داء كلمات الله.. ونعم بالله.. حبيبي يا الله".
بعد أزمة فى التنفس.. فريدة سيف النصر: بقالى 4 أيام مش بصلى الفجر ولا أقرأ القرآن
بعد أزمة فى التنفس.. فريدة سيف النصر: بقالى 4 أيام مش بصلى الفجر ولا أقرأ القرآن
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