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تعليم

بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بني سويف الجامعي بلقاح كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:04 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بني سويف الجامعي ضد فيروس كورونا المستجد،  وذلك في إطار خطة الدولة. حيث بدأ تطعيم الأطباء المتواجدين بالعزل ثم باقي أطباء المستشفى وأعضاء هيئة التدريس، وفق آلية لتسجيل للتطعيم، مؤكدًا أن هناك إقبالًا من الأطباء لتلقى اللقاح. 

ووجه الدكتور منصور حسن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية على توفير اللقاح وما يبذله من جهود لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التطعيم غير مقتصر على الأطباء فقط بل يشمل كل القطاع الصحي المتواجدين بمستشفى العزل من التمريض والفنيين والعاملين. 
إقراايضا : 

وترأّس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم اجتماع ضمان الجودة بحضور عمداء الكليات والدكتور عبد الرحيم حسين مدى مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومديري وحدة ضمان الجودة بالكليات. 

وطالب الدكتور منصور خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من ملفات الجودة الخاصة بكليات إعلام، وصيدلة،  ودراسات عليا، وسياسة واقتصاد، وعلوم، وطب الأسنان، لتحقيقهم أكثر من 50% من إنجاز الملفات والمتوقع حصولهم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو تقديم ملفاتهم للهيئة خلال عام.
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