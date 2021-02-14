بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بني سويف الجامعي بلقاح كورونا

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بني سويف الجامعي ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة الدولة. حيث بدأ تطعيم الأطباء المتواجدين بالعزل ثم باقي أطباء المستشفى وأعضاء هيئة التدريس، وفق آلية لتسجيل للتطعيم، مؤكدًا أن هناك إقبالًا من الأطباء لتلقى اللقاح.





ووجه الدكتور منصور حسن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية على توفير اللقاح وما يبذله من جهود لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى.





وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التطعيم غير مقتصر على الأطباء فقط بل يشمل كل القطاع الصحي المتواجدين بمستشفى العزل من التمريض والفنيين والعاملين.

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