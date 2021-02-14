رئيس جامعة بني سويف يجتمع مع عمداء 6 كليات لمناقشة الانتهاء من ملفات الجودة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم اجتماع ضمان الجودة بحضور عمداء الكليات والدكتور عبد الرحيم حسين مدى مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومديري وحدة ضمان الجودة بالكليات.





وطالب الدكتور منصور خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من ملفات الجودة الخاصة بكليات إعلام، وصيدلة، ودراسات عليا، وسياسة واقتصاد، وعلوم، وطب الأسنان، لتحقيقهم أكثر من 50% من إنجاز الملفات والمتوقع حصولهم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو تقديم ملفاتهم للهيئة خلال عام.





وأكد رئيس جامعة بني سويف على ضرورة تطبيق معايير الجودة والاعتماد الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مما له أثر فعال في رفع تصنيف الجامعة وزيادة عدد الطلاب الوافدين، مطالبًا بضرورة عقد دورات تدريبية في معايير الجودة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالكليات.





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وأكد "حسن" على ضرورة عقد اجتماعات متتالية مع باقي الكليات للمطالبة بضرورة تطبيق نظم ضمان الجودة ومعايير الاعتماد لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة.





كما ترأس رئيس الجامعة بني سويف ، مجلس كلية الآداب بحضور عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة شهر رجب وتهنئة الدكتور رمضان عامر بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا للكلية وكذلك توجيه الشكر للدكتور جودة مبروك عميد الكلية السابق لجهوده المبذولة في تطوير الكلية.





وناقش المجلس عدد من الموضوعات منها تأكيد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول مع مراعاة الإجراءات الاحترازية واستمرار عمليات التطهير والتعقيم وارتداء الكمامات مطالبا إدارة الكلية ببذل كل الجهود للحصول على الجودة، وكذلك الموضوعات المتعلقة بتنظيم سير العمل وكل ما يخص شئون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والدراسات العليا.



