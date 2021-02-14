أصالة تتحدث عن انفصالها وتبكي على الهواء.. وتؤكد: 2020 كشفت حقائق ناس كتير





ألم زي الرصاصة .. أصالة تتحدث عن تجربة انفصالها وتبكى على الهواء

حكت المطربة أصالة عن إحساسها في أول فترة بعد انفصالها، قائلة إن بداية انفصالها كانت بحاجة إلى دكاترة وأصحاب للفضفضة لأنها كانت نقلة بالنسبة لها، لأن الألم مثل الرصاصة، على حد تعبيرها.





أصالة: حاولت التحدث بالمصري وشعرت أني سخيفة

قالت الفنانة أصالة نصري إنها لا تجيد التحدث سوى باللهجة السورية، مؤكدة أنها حاولت التحدث بالمصري ولكنها وجدت نفسها سخيفة، على حد وصفها، ولم أعرف حتى الآن كيف أغني باللهجة المصرية.





أصالة: 2020 بينت ناس على حقيقتهم وعلمتني حاجات كتير

روت أصالة عما حدث لها خلال العام الماضي 2020، أنها كانت صعبة جدا ولكن كانت جيدة في بعض الأشياء، خاصة انها أظهرت أشخاص كثيرين على حقيقتهم، وتعلمت فيها الكثير أثرت على شخصيتها وتعاملها مع الناس.





أصالة: ربيت أولادي على الدلع وحصدت أحلى نتيجة

كشفت أصالة، عن علاقتها بأولادها، موضحة انها تعودت انها تترك الحرية لأبنائها ويفعلون ما يشاؤون طالما في الحدود السليمة التي ليس بها أخطاء او مشاكل، وهذه افضل طريقة في تربية و التعامل الأبناء.





أصالة: لا أحب السهر خارج البيت وقررت عدم مجاملة أحد

قالت المطربة أصالة ، أنها لا تحب السهر كثيرا ولا تستهوى الخروج للسهر خارج البيت، متابعة أنها تحب السهر فى بيتها مع أولادها، وخاصة في الفترة الأخيرة.





أصالة: أنا شاطرة جدا في الطبخ ماعدا المحشي





تحدثت أصالة خلال حوارها مع أمير كراره ، عن طفولتها وتعاملها مع أسرتها، مشيرة إلى أنها تجيد الطبخ جيدا، متابعة :"امي بتعمل المحشي، وانا مليش خلق في لف ورق العنب، ومن الممكن تكون عقدة عند فتيات كثير.





صدمة أمير كراره .. أصالة: أحب الطبخ وترتيب البيت وتغيير ديكورات المنزل

قال أمير كراره ، إنه توقع عند دخوله منزل المطربة أصاله أنه سيجدها جالسة على الكرسي والخدم حولها ، ولكنه عند دخوله المنزل تفاجأ أن أصالة ست بيت شاطرة وتقوم بتقطيع البطيخ والفاكهة . وأوضحت اصاله أنها شاطرة في تقطيع وتحضير اطباق الفاكهة خاصة البطيخ والمانجو والرمان ، مضيفة أنها تحب أن تتنقن ما تفعله في كل أكلة وفى بعض الأحيان تقوم بتقشير العنب، مضيفة أنها تحب الطبخ جدا وترتيب المنزل جدا وتغيير ديكورات المنزل.





أصالة: أكتر حاجة بحبها الشمع وبفكر أدخل بيه موسوعة جينيس

قالت الفنانة اصالة نصري، إن لديها الكثير من أنواع الشمع لدرجة أنها تريد دخول موسوعة جينيس بسبب كمية الشمع الكبيرة المتواجدة بحوزتها، مضيفة : احب واعشق الشمع واعتبره من الرفاهيات الخاصة بي، وعندما أقوم أعزم أحد لا أجد الوقت الكافي لإشعال كل الشمع المتواجد لدي.

حلت المطربة أصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة على قناة " ON"، لتكشف عن أسرار ومعلومات عن حياتها الفنية والشخصية لأول مرة، وإلى إلى أبرز التصريحات: