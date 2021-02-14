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رياضة

مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للاعبين تحت إشراف مدرب الأحمال

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي، المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث تولى باتشيكو ومدحت عبد الهادي وبيدرو الإشراف على تدريب كل مجموعة.

وأدت المجموعات الثلاث تدريبات فنية وبدنية، بجانب سباق سرعات لبعض الدقائق.

ويسعى الجهاز الفني إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدوري، لحساب الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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