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رياضة

الدوري الإنجليزي.. وولفرهامبتون يقلب الطاولة ويفوز 2 - 1 على ساوثهامبتون

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:24 م
صدى البلد
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محمد السعيد
فاز فريق وولفرهامبتون على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أنهى ساوثهامبتون الشوط الأول متقدما على وولفرهامبتون بهدف دون رد، سجله داني إنجز في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 53، تمكن وولفرهامبتون من تعديل النتيجة، عن طريق روبين نيفيز من ركلة جزاء.

ووضع بيدرو نيتو وولفرهامبتون في المقدمة في الدقيقة 66، بتسجيل الهدف الثاني للذئاب.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ساوثهامبتون صاحب المركز الـ 13.

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