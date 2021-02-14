10 مناطق تسجل أقل من عشر حالات إصابة بكورونا في المملكة

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إنَّ 10 مناطق في المملكة تسجل أقل من 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في كل منطقة منها.









واوضحت الصحة السعودية أن 84% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سجلت في الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وتم تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وفقا لصحيفة عاجل.



