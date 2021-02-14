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أخبار العالم

10 مناطق تسجل أقل من عشر حالات إصابة بكورونا في المملكة

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:29 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إنَّ 10 مناطق في المملكة تسجل أقل من 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في كل منطقة منها.


واوضحت الصحة السعودية أن 84% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سجلت في الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وتم تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وفقا لصحيفة عاجل.

واستكملت الوزارة، أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 372732، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 363585، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6433 حالة، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة، و282 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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