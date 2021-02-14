ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:57 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
ايمن رياض
أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مركز ابوقرقاص كما أصيب طالب بالتسمم إثر تناوله مادة سامه بإحدى قرى مطاي 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 9134 ن س د ملاكي، بأخرى رقم 6853 م ن ي ملاكي، بطريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان شمال قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، نتيجة السرعة الزائدة.

اقرأ المزيد 



تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم رضا طنطاوي 25 سنة، وثابت عادل 33 سنة، خالد كمال 21 سنة، أبانوب كامل  22 سنة، محمد كمال  34 سنة مقيمون بمركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة


وتلقى مدير الامن إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة صلاح شعبان 17 سنة، طالب ومقيم بقرية سيلا الشرقية بمركز مطاي، نتيجة تناوله مادة سامة مجهولة.

تم نقل المصاب إلى مستشفي مطاي المركزي، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف في الواقعه. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعي المنيا

مصرع عامل سقط من قطار بالمنيا

بسبب أسبقية تحميل الركاب.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين سائقي توك توك بالمنيا

حريق بمبنى خدمى في مطرانية سمالوط

إصابة 5 أطفال عقرهم كلب ضال في المنيا

إصابة 3 أمناء شرطة في تصادم سيارتين بالبحيرة

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يسجل ويقود جلطة سراي للفوز على قاسم باشا بالدوري التركي ..فيديو

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

القضاء الإداري يرفض تعيين مفتى الجمهورية من قبل شيخ الأزهر

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم: 8 ملايين طالب لن يكون لهم امتحانات.. فيديو

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة للرمان .. تقوية الخصوبة وعلاج الضغط

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع