بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مركز ابوقرقاص كما أصيب طالب بالتسمم إثر تناوله مادة سامه بإحدى قرى مطاي





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 9134 ن س د ملاكي، بأخرى رقم 6853 م ن ي ملاكي، بطريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان شمال قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، نتيجة السرعة الزائدة.





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تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم رضا طنطاوي 25 سنة، وثابت عادل 33 سنة، خالد كمال 21 سنة، أبانوب كامل 22 سنة، محمد كمال 34 سنة مقيمون بمركز أبوقرقاص.





تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة









وتلقى مدير الامن إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة صلاح شعبان 17 سنة، طالب ومقيم بقرية سيلا الشرقية بمركز مطاي، نتيجة تناوله مادة سامة مجهولة.





تم نقل المصاب إلى مستشفي مطاي المركزي، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف في الواقعه.



