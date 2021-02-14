مقدم مقترح غلق المواقع: لن نحرس أطفالنا في البيوت من الأفلام الإباحية





ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر ، طلب الاحاطة المقدم من النائب محمود ابو الخير ، بشأن حجب المواقع الإباحية من علي خدمات الانترنت في مصر ، وذلك بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





واكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات ،خلال اجتماع اللجنة،ان قضية المواقع الإباحية قضية عالمية ،والجهاز ليس له علاقة بحجبها ، لافتا الي ان هناك أمور قانونية بتحكمنا في عملية الحجب وهي ان يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.





وتابع :" تلك الموقع بالملايين وصعب غلقها حتي لو اغلقت سيظهر بعدها مليون موقع أخر".





وأضاف ان دور جهاز تنظيم الاتصالات ، هو تقديم خدمات الانترنت للمواطنين ، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد ، مشيرا الي ان الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الامور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.





وواصل :" مواجهة المواقع الاباحية تقع علي المجتمع كله لانها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر".





وأكد ان الجهاز ليس معنيا اطلاقا بتتبع المواقع الاباحية ، ولكن في حالة وجود حكم قضائي ، يتم ابلاغ الشركة المعنية عن خدمة الانترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع ، مشددا علي ضرورة ان يكون عنوان الموقع واضح ومحدد وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.





من جانبه اعترض النائب محمود ابو الخير مقدم طلب الاحاطة ، علي عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا : " هل نترك الامور سداح مداح " متسائلا كيف استطاعت عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع".





وواصل : بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد اصبح أطفالنا في عمر 6 سنوات يتعاملون مع النترنت ولا يمكن ان نجلس بجوارهم طوال اليوم لحراستهم ، لافتا الي أن الامر ليس مرتبط بالمواقع الاباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لالعاب العنف يجب حجبها لانها تكسب الاطفال سلوك عدواني.





وعقب ممثل جهاز الاتصالات ان الانترنت يجب ان ناخذه علي عيبه وان نتجنب السلبيات ونأخذ منه الايجابيات ، وعلي الاسرة ان تتحمل دورها التربوي والديني.





وقرر النائب عاطف ناصر ، رئيس اللجنة تأجيل مناقشة ذلك المقترح لمزيد من الدراسة.