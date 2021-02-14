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رياضة

الدوري الإنجليزي.. التعادل 1- 1 يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


افتتح وست بروميتش التسجيل مبكرا عن طريق دياني في الدقيقة الثانية.


ونجح برونو فيرنانديز في تعديل النتيجة لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.


وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع:  بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شو.

خط الوسط: ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد - مارسيال - كافاني.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 12 نقطة.
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