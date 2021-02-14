الدوري الإنجليزي.. التعادل 1- 1 يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.









افتتح وست بروميتش التسجيل مبكرا عن طريق دياني في الدقيقة الثانية.









ونجح برونو فيرنانديز في تعديل النتيجة لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.









وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي:







