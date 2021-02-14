مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل





وكتب مرتضى منصور قائلا: "انتظروني الليلة الساعة التاسعة مساء فيديو الجزء الأول من الفضيحة ".









وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعنا جديدا، يعتبر الثالث من جانب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.









ويعتبر الطعن المقام هو ثالث الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 28773 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.





انتظروني الليلة الساعة التاسعة مساء فيديو الجزء الاول من الفضيحة تم النشر بواسطة ‏‎Mortada Mansour‎‏ في الأحد، ١٤ فبراير ٢٠٢١

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن نشره فيديو مساء اليوم ، وذلك من خلال تدويتة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".