تعرف على موهبة ذا فويس كيدز نورهان عرنسة في العشرينات.. فيديو

قالت المطربة نورهان عرنسة، إنها حاليا في اول سنة جامعية لها والتحقت بكلية السياحة والفنادق، لافتة الي انها لم تدرس شئ متعلق بالموسيقى او الفن لانها لا تحب ان تربط موهبتها بدراستها، معقبة: "انا عايزة يكون معايا شهادتي اللي اشتغل بيها بعيد عن الفن والغناء، وادرس الموهبة برة عادي"، مشيرة الي ان الغناء هواية تشجعها على الدراسة اكثر فاستغلتها بهذا الشكل.





وتابعت المطربة نورهان عرنسة، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، انها تبحث حاليا عن اغنية وكلمات مناسبة لسنها حتى تكون اول عمل فني مستقل لها، وهذا لانها لا ترغب ف ان تبدأ بشكل به تناقضات كثيرة ولذلك اختيار كلمات مناسبة لسنها والحان مناسبة لصوتها سيكون افضل اختيار ولكن يتطلب وقت وتركيز.





واوضحت انها تتخذ خطوات حثيثة حتى الان، مردفة ان سن الـ 19 او الـ20 هو سن محير "مش معروف احنا صغيرين ولا كبار وبنتحسب على انهي فئة اكتر"، وذكرت انها تحب السماع لانغام وامال ماهر.





وشاركت نورهان عرنسة في البرنامج الغنائي "ذا فويس كيدز"، في الموسمم الثاني منه في عام 2018، - ولدت نورهان عرنسة في مدينة دمياط، في 9 ديسمبر عام 1997، وتبلغ من العمر 22 عامًا.



