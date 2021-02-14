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رياضة

مصطفى محمد يسجل ويقود جلطة سراي للفوز على قاسم باشا بالدوري التركي ..فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:04 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عبدالله هشام
قاد مصطفى محمد المحترف ضمن صفوف، فريقه جلطة سراي، للفوز على منافسه قاسم باشا التركي في المباراة التي أقيمت على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي. 

وسجل كريم أكتورك أوغلو هدف جلطة سراي الأول في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، بعد رأسية مصطفى محمد التي تصدي لها الحارس وعادت للاعب الذي سجلها. 

وتعادل قاسم باشا في الدقيقة 51 عن طريق إيزاك تيلين، ثم سجل مصطفى محمد، هدف فوز جلطة سراي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وجاء التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمي: موسلارا 

الدفاع: ليننيس - لوندوما - ماركاو - عمر 

الوسط: فيرنانديز - ايتيبو - ايمري 

الهجوم: كريم - مصطفي محمد - بابيل 

ويحتل جلطة سراي حاليًا المركز الأول برصيد 51 نقطة جمعها من 24 مباراة بالتساوي مع فريق فنربخشة المتصدر، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.
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