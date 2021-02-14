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محافظات

بتكلفة 317 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي بأشمون

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:28 م
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
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مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز أشمون بتكلفة تقديرية 317 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمامه بمشروعات البنية التحتية  لقطاع الصرف الصحي باعتباره من أهم الخدمات التي تقع على  رأس أولوياته للارتقاء بمستوى الخدمات  المقدمة  للمواطنين.


ورافق المحافظ خلال الجولة نائبه محمد موسى والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.


بدأت الجولة بتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحى شطانوف بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه وبطاقة 14 الف م3 /اليوم.


وأشار المهندس رشدي عمر إلى أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 5% وتم الحفر لتنفيذ أساسات أحواض الـ SBR، مؤكدًا أن القرى المقرر ربطها على محطة المعالجة تتمثل في قرى مسندة وجار تنفيذها وهي ( منيل جويدة ــ الحلواصى  ــ  بوهة شطانوف  ــ  قورص  ــ كفر قورص ــ كفر أبو رقبة ) بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه ، أما بالنسبة لقرية شعشاع سيتم تنفيذها ضمن ( مبادرة حياة كريمة ) .


كما تفقد المحافظ تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع صرف صحي منيل دويب والمكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد وبتكلفة تقديرية تبلغ (32 ) مليون جنيه ، وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 60% وشبكات انحدار بنسبة 90% فضلا عن تنفيذ خط الطرد بنسبة 75 %  مشيرا الى أنه جار الانتهاء من المشروعات في الموعد المحدد وفق الجدول الزمنى لها.


وأوضح " عمر" أن إجمالي عدد المشروعات لمياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بنطاق أشمون بلغ 12 مشروعا بطاقة 96 ألف م3/يوم بتكلفة 353 مليون جنيه ، ليصبح إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أشمون 3 مليارات و 110 ملايين جنيه.


وأضاف أن مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بلغ 9 محطات بطاقة 101 ألف م3/يوم  ، وأن نسبة القري المخدومة بمركز أشمون بلغت 35 % ونسبة القري الجاري تنفيذها بلغت 63 % بالاضافة الي نسبة القري المدرجة بالخطة وغير مسندة بلغ 2 % من إجمالي القري .


وفي نهاية الجولة شهد محافظ المنوفية التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحى كفر منصور بتكلفة تقديرية ( 35)  مليون جنيه والذي يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد , حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 95% والاعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90 % كما تم تنفيذ 6,1 كم شبكات انحدار من إجمالى 6,5 كم بنسبة 90% فضلا عن تنفيذ 2,5 كم خط طرد.


وأكد المحافظ أنه يولى اهتماما كبيرًا بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مشددًا على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بتكلفة 317 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي بأشمون
بتكلفة 317 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي بأشمون
بتكلفة 317 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي بأشمون
بتكلفة 317 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي بأشمون
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