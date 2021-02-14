واتس آب وفيس بوك.. مياه القناة تفعل التواصل مع المواطنين لتلقى بلاغات انقطاع الخدمة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن تدشين خدمة الخط الساخن 125، لتلقي شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.





وأشار رئيس مياه القناة في تصريحات لـ"صدى البلد" الي أنه تم تدشين خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، بالاضافة إلي دراسة بلاغات المواطنين، من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.





كما أشار رئيس شركة مياه القناة، الي انتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة، اليوم الأحد، من اصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة .





وأوضح أنه فى قطاع الاسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية انتهت من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 12 بوصة بمدينة المستقبل والمغذى لمنطقة عمارات مبارك تحت اشراف المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الاسماعيلية وتم عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخري الى المناطق المتأثرة بالانقطاع ، وكذا الانتهاء من اصلاح كسر خط 4 بوصة بعزبة الضمرانى بقرية الحجاز بالاسماعيلية.





وأنتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة فايد وباشراف المهندس عادل العمدة مدير المنطقة من أعمال الاصلاح لخط 8 بوصة أمام حلقة سوق السمك بمدينة فايد .





وأضاف أنه فى منطقة القنطرة غرب انتهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة باشراف المهندس محمد ماضى مدير المنطقة من اعمال اصلاح كسر 250 مم بقرية النصر بمنطقة خليج السلطة وتم عودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع ، وكذا اصلاح وتغيير الوصلة الخاصة بمحابس قرية النصر لضمان وصول المياه لكافة المواطنين بالمنطقة.



