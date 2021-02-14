ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

واتس آب وفيس بوك.. مياه القناة تفعل التواصل مع المواطنين لتلقى بلاغات انقطاع الخدمة

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:35 م
اصلاح كسر ماسورة
اصلاح كسر ماسورة المياه
Advertisements
انجي هيبة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن تدشين خدمة الخط الساخن 125، لتلقي شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس مياه القناة في تصريحات لـ"صدى البلد" الي أنه تم تدشين  خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، بالاضافة إلي دراسة بلاغات المواطنين، من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.

كما أشار رئيس شركة مياه القناة، الي انتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة، اليوم الأحد، من اصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة .

وأوضح أنه فى قطاع الاسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية انتهت من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 12 بوصة بمدينة المستقبل والمغذى لمنطقة عمارات مبارك تحت اشراف المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الاسماعيلية وتم عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخري الى المناطق المتأثرة بالانقطاع ، وكذا الانتهاء من اصلاح كسر خط 4 بوصة بعزبة الضمرانى بقرية الحجاز بالاسماعيلية.

وأنتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة فايد وباشراف المهندس عادل العمدة مدير المنطقة من أعمال الاصلاح لخط 8 بوصة أمام حلقة سوق السمك بمدينة فايد . 

وأضاف أنه فى منطقة القنطرة غرب انتهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة باشراف المهندس محمد ماضى مدير المنطقة من اعمال اصلاح كسر 250 مم بقرية النصر بمنطقة خليج السلطة وتم عودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع ، وكذا اصلاح وتغيير الوصلة الخاصة بمحابس قرية النصر لضمان وصول المياه لكافة المواطنين بالمنطقة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس مياه القناة: تشغيل محطة معالجة صرف صحي القنطرة بعد التجديد

رئيس مياه القناة: حل مشكلة صرف عمارات التل وصيانة مطابق مدينة المستقبل

رئيس مياه القناة: التعامل الفوري مع كسور الشبكات المفاجئة وإصلاحها في وقت قياسي

العثور على مخلفات حيوانية وملابس أثناء تطهير شبكات الصرف الصحي بالتل الكبير

رئيس مياه القناة: استخراج مخلفات حيوانية أثناء تطهير شبكات الصرف الصحي

مياه القناة: عودة الخدمة لبعض مناطق السويس والإسماعيلية بعد انتهاء الإصلاحات

ترشيحاتنا

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى والقنوات الناقلة

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع

ابتكار كمامة تقتل فيروس كورونا