ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات تأهلية لـ فرجاني ساسي داخل صالة الجمنازيوم

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أدي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهلية داخل صالة الجمنازيوم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، أنه فضل خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجمنازيوم لتفادي الإجهاد، حيث فضل الجهاز منح اللاعب أكبر قسط من الراحة بعد مشاركتة في اللقاء الأخيرة بشكل كامل.

وأوضح أن فرجاني ساسي لا يعاني من أي إصابة، وسيتواجد في التدريبات الجماعية بداية من غدا بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في المباراة التي تقام على يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يخضع لتدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

بعد تعافيه من كورونا.. تدريبات تأهيلية لـ عبد الله جمعة على هامش مران الزمالك

تدريبات خاصة لمستبعدي الزمالك من مواجهة الجيش

تدريبات منفردة لـ احمد سيد زيزو على هامش مران الزمالك

أشرف بن شرقي يحصل على راحة سلبية من تدريبات الزمالك الجماعية

مران الزمالك.. برنامج تأهيلي لـ محمد عبد الغني في صالة الجيمانيزيوم

ترشيحاتنا

شكوى عاجلة من بيراميدز لــ الكاف.. اعرف التفاصيل

27 فبراير.. انطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين

بسيارة هدية.. درة تفاجئ متابعيها بهدية عيد الحب من زوجها

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

القضاء الإداري يرفض تعيين مفتى الجمهورية من قبل شيخ الأزهر

ليس غياب عبدالله السعيد فقط .. 3 أزمات تحاصر بيراميدز فى أبيدجان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع

ابتكار كمامة تقتل فيروس كورونا