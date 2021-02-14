التعليم توافق على مقترح تدريس مادة للقيم المشتركة بين الأديان فى المدارس

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا لها، اليوم الأحد ، لمناقشة خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة التطرف و الإرهاب، وذلك بناءًا على الطلب الذي تقدم به النائب فريدي البياضي عضو اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم.





من جانبه، وافق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، علي مقترح النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة، بتدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش والمشترك، مضيفًا أنه سيتم إضافة هذه المادة للمجموع لأهميتها.





وفيما يتعلق بوجود أمثلة لنصوص دينية في مناهج غير منهج الدين، قال الدكتور رضا حجازي، إن هناك توجيهات لاقتصار النصوص الدينية على مادة الدين فقط.

وكان قد اقترح النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن يكون تدريس مادة الدين في حصص مشتركة وذلك لتعليم الطلاب القيم المشتركة بين كل الأديان، و مبادىء التسامح والمواطنة، والعيش المشترك .



