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منوعات

أكسفورد تختبر لقاح كورونا على المراهقين والأطفال الرضّع

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:54 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت شركة AstraZeneca ، التي تنتج لقاح أكسفورد، عن عزمها إجراء اختبار لقاح كورونا على نحو 300 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 17 عامًا وعلى الأطفال وربما حتى حديثي الولادة.



وقالت شركة AstraZeneca، إنها توسع التجارب لتشمل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات، حيث تبحث الشركة الآن إجراء الاختبار على الأطفال حديثي الولادة وحتى الحوامل.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت الشركة الشهر الماضي أن التجارب التي أجريت على البالغين أظهرت أن أحادي جرعات اللقاح فعال بنسبة 66 في المائة في الوقاية من فيروس كورونا.



وطلبت المملكة المتحدة 30 مليون جرعة من لقاحات اكسفورد ومن المتوقع أن تصل الشحنات في النصف الثاني من هذا العام إذا تمت الموافقة على اللقاح من قبل المنظمين.



وقالت Hanneke Schuitemaker ، رئيسة اكتشاف اللقاح الفيروسي في Janssen، إن المناقشات بدأت في الموافقة على دراسات حول تأثيرات اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا ، وبعد ذلك `` سننتقل إلى الأطفال في سن 12 عامًا ولكن حتى  حديثي الولادة في مرحلة معينة إذا سارت الأمور على ما يرام.

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