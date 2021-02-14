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وزير التعليم: غياب الطلاب اختياري ويتطلب إقرارا من ولى الأمر

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:51 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرار الدولة فيما يخص حضور الطلاب في المدارس خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا. 

وقال شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن غياب الطلاب عن المدارس اختياري لكنه يقتضي إقرارا رسميا من ولي الأمر، مضيفا أن  المدارس الدولية لها حرية التصرف في موضوع حضور الطلاب. 


وأكد الوزير، أنه سيتم عقد امتحانات الترم الاول من ٢٧ فبراير الي ٩ مارس السنوات النقل، متابعا أن الشهادتين الاعدادية والثانوية في لجان مراقبة ولا توجد ابحاث أو امتحانات عن بعد لهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إن لجنة أدار أزمة كورونا اجتمعت امس لبحث لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا. 

وتابع  شوقي، أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد. 

وأكد الوزير: صممنا مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل، وتابع :"الشهادة الاعدادية والثانوية معندهمش تيرم اول واخر السنة في امتحان واحد في لجان تقليدية اخر العام".
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