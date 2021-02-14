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رياضة

مدحت عبد الهادي يحفز اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:36 م
مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي
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حسن العمدة
حرص مدحت عبد  الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الحديث مع اللاعبين على هامش التدريبات  التي أقيمت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

ودار الحديث المتبادل بين عبد الهادي واللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها، وضرورة التركيز بقوة، مشددا على أنهم قدموا مباراة قوية أمام المولودية الجزائري ولكن غاب التوفيق في التهديف.

واثني عبد الهادي على إصرار اللاعبين وتركيزهم في تخطي هذه الصفحة، والتركيز في القادم،  مؤكدا لهم أنهم الأفضل، ولديهم القدرة والامكانات التي تؤهلهم لحصد كل شيء، كذلك القدرة على العودة، وتصدر مجموعتهم، واستكمال رحلة الوصول إلى النهائيات، ومن ثم حصد البطولة.

كما حرص مدرب الزمالك على تحية اللاعبين على تركيزهم في التدريبات بقوة، والاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة.

من جانبهم أكد اللاعبون للمدرب العام للزمالك أنهم سيكونون على قدر المسئولية، وسيسعون بكل ما لديهم خلال الوقت القادم لتحقيق نتائج طيبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 للدوري الممتاز.
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