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أخبار العالم

البحث عن مصدر كورونا.. علماء منظمة الصحة يعثرون على مفاجأة بشأن أصل الفيروس

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

كشف رئيس فريق التحقيق الذي بعثته منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحري عن مصدر تفشي فيروس كورونا، علامات على أن انتشار الفيروس كان بوتيرة أسرع في مدينة ووهان في ديسمبر 2019، عكس ما كان يعتقده العلماء في السابق. 

وقال رئيس المحققين، بيتر بين مبارك، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "البعثة وجدت عدة علامات على انتشار واسع للفيروس عام 2019، منها على الأقل 12 سلالة من كورونا في ووهان".

وأضاف: "أتيحت للفريق أيضًا فرصة للتحدث إلى أول مريض، أعلن المسئولون الصينيون أنه أصيب بالفيروس في 8 ديسمبر، وهو موظف في الأربعينيات من عمره، وليس لديه سجل سفر ملحوظ".

وذكرت "سي.إن.إن" أن هذا الاكتشاف قد يثير مخاوف جمة على المستوي العالمي، وقد يعزز من فرضية أن فيروس كورونا كانت ينتشر بالفعل في الصين بشكل واسع النطاق قبل منتصف ديسبمر. 

وأشار بن مبارك إلى أن العلماء الصينين قدموا للفريق ملفات 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان والمناطق حولها في ديسمبر 2019. ومن بين هؤلاء 100 تم تأكيد إصابتهم من خلال الاختبارات المعملية، و 74 حالة أخرى من خلال التشخيص السريري. 
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