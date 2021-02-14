جدل دولي كبير.. محقق الصحة العالمية: الصين رفضت تسليم المعلومات الرئيسية عن كورونا

جدل متزايد حول تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصل وباء فيروس كورونا بعد أن قال أحد أعضائها إن الصين رفضت تسليم البيانات الرئيسية، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن لديه "مخاوف عميقة" بشأن النتائج الأولية.





سافر وفد دولي إلى مدينة ووهان الصينية الشهر الماضي، كجزء من الجهود لفهم كيف بدأ تفشي الوباء. قال دومينيك دواير ، خبير الأمراض المعدية الأسترالي الذي كان جزءًا من الفريق ، إنهم طلبوا بيانات المريض الأولية لكن تم إعطاؤهم ملخصًا فقط.





قال دواير إن مشاركة البيانات الأولية مجهولة المصدر هي "ممارسة أساسية"، وأن البيانات الأولية كانت مهمة بشكل خاص في الجهود المبذولة لفهم فيروس كورونا لأن نصف الحالات الأولية البالغ عددها 174 فقط تعرضت للسوق المغلق الآن وتم اكتشاف الفيروس في البداية.





وأضاف: "لهذا السبب أصررنا على طلب ذلك. لماذا لا يحدث ذلك؟ لا يمكنني التعليق. سواء كان ذلك سياسيًا أو زمنيًا أو صعبًا".





ووهان هي المكان الذي تم فيه تحديد المرض، وأول مدينة تتضرر بشدة بموجة من العدوى، لكن الصين سعت إلى التشكيك في ما إذا كان نشأ في البلاد، مشيرة إلى استيراد الأغذية المجمدة كمصدر محتمل.





في الأسبوع الماضي، قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية، بيتر بن إمباريك، في مؤتمر صحفي إن الفيروس ربما جاء من الحيوانات، لكن كان من الممكن أن يتخذ "مسارًا طويلًا للغاية ومعقدًا يتضمن أيضًا تحركات عبر الحدود". وأضاف أن انتقال الفيروس عن طريق الأطعمة المجمدة هو احتمال يتطلب مزيدًا من الدراسة.





دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الصين إلى إتاحة البيانات "من الأيام الأولى لتفشي المرض" للمحققين، وقال إنه من الأهمية بمكان ألا يتأثر عمل الفريق بضغط من بكين.





وقال سوليفان في بيان: "لدينا مخاوف عميقة بشأن الطريقة التي تم بها إيصال النتائج الأولية لتحقيقات كورونا والأسئلة حول العملية المستخدمة للوصول إليها. من الضروري أن يكون هذا التقرير مستقلًا، وأن تكون نتائج الخبراء خالية من التدخل أو التغيير من قبل الحكومة الصينية".





وواجه التحقيق الدولي جدلًا حتى قبل أن يصل أعضاؤه إلى ووهان، مع منظمة الصحة العالمية، في شكوى عامة نادرة، متهمة الصين بالتباطؤ في الترتيبات.





قضى الفريق أسبوعين في الحجر الصحي عندما وصلوا في يناير، لكن عندما ظهروا، اقتصر مسار رحلتهم على الزيارات التي نظمها مضيفوهم الصينيون. مُنعوا من الاتصال بأفراد المجتمع بسبب القيود الصحية.





لم يتفق جميع أعضاء الفريق على أن الصين كانت متكتمة. قال بيتر داسزاك، عضو الفريق ورئيس تحالف الصحة البيئية، إنها "لم تكن تلك تجربتي".





وكتب على تويتر:"بصفتي قائد مجموعة عمل الحيوان / البيئة، وجدت الثقة والانفتاح مع نظرائي في الصين. لقد تمكنا من الوصول إلى البيانات الجديدة الهامة طوال الوقت".





تضمنت البيانات الجديدة اختبار الذبيحة البيئية والحيوانية، وأسماء الموردين لسوق هوانان، وتحليلات الوفيات الزائدة في هوبي ، ومجموعة من الأعراض الشبيهة بفيروس كورونا لأشهر سابقة، وبيانات التسلسل المرتبطة بالحالات المبكرة وزيارات الموقع مع أسئلة وإجابات حية غير مؤكدة.



