ننشر القرارات النهائية من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإلى أبرز التصريحات:





منصات إلكترونية للتعليم عن بُعد | طارق شوقي يشرح خطة الوزارة لاستكمال الدراسة

شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خطة الوزارة والضوابط الحاكمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مضيفا أن الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بُعد، مشيرًا إلى أننا صممنا مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل.





الشهادة الإعدادية والثانوية معندهمش ترم أول وامتحان واحد آخر العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة استمرت في بث المحتوي عبر المنصات، والدولة تجتهد في إيجاد حلول للازمة والحفاظ على مستقبل الطلاب، مضيفا أن لجنة إدارة الازمة خرجت بقرارات للتعليم.





امتحانات النقل من 27 فبراير حتى 9 مارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول لسنوات النقل خلال الفترة من 27 فبراير حتي 9 مارس، مضيفا أنه سيتم عقد امتحانات الشهادات في نهاية العام في لجان مدرسية منظمة.





قرار جديد لطلاب الثانوية العامة في شهر إبريل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ان غياب الطلاب إختياريا لكن يقتضي إقرار من ولي الأمر، مضيفا :"يمتحن طلاب المنازل والراسبين التقسيم بنظام التقييم الجديد، لافتا إلى أنه سيتم إجراء امتحان الكتروني للشهادة الثانوية العامة في شهر ابريل من المنزل.





موعد عودة الحضور في المدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سوف يتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجوع نهاية العام، مضيفا أن عودة الحضور إلى المدارس بدون غياب بدءا من يوم 10 مارس اختياريا وبنظام جداول الترم لدراسي الأول.





المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد امتحانات النقل، مؤكدا أن ٢٧ فبراير ستكون امتحانات التيرم الاول للصف الرابع الابتدائي.





امتحانات الإعدادية بنهاية العام.. رؤية الوزارة بشأن الامتحانات واستئناف الدراسة

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رؤية الوزارة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.





امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستكون فى نهاية العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجوع نهاية العام، مضيفا أنه سوف يتم عقد امتحانات الترم الأول للسنوات النقل في الفترة من من 27 فبراير حتي 9 مارس، وأنه سوف يتم عقد امتحانات الشهادات في نهاية العام في لجان مدرسية منظمة.





لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت أمس للبحث في سيناريوهات استكمال الدراسة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن القرارات التي اُتخذت مؤخرًا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت أمس، السبت؛ للبحث في سيناريوهات استكمال الدراسة، موضحا أن الدراسة توقفت في مارس 2020 بسبب ظروف كورونا.





غياب الطلاب اختياري ويتطلب إقرارا من ولى الأمر

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرار الدولة فيما يخص حضور الطلاب في المدارس خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا، متابعا إن غياب الطلاب عن المدارس اختياري لكنه يقتضي إقرارا رسميا من ولي الأمر، مضيفا أن المدارس الدولية لها حرية التصرف في موضوع حضور الطلاب.





امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع الطلاب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرار الدولة فيما يخص امتحانات الصف الثالث الثانوي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، متابعا إنه سيتم إجراء امتحان إلكتروني للشهادة الثانوية في شهر إبريل من المنزل، مضيفا أن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع انواع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة.





امتحان طلاب المنازل والتقسيم والراسبين بالنظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات طلاب المنازل والتقسيم والراسبين ستكون بنظام التقييم الجديد، مضيفا أنه لن يتم اختصار المناهج، منوهًا بأن لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت أمس؛ لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا.





امتحانات الثانوية لن تبدأ قبل شهر يوليو المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم إجراء امتحان واحد مجمع للصفوف من رابعة ابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وترحيل امتحانات الشهادة الإعدادية إلى نهاية العام.





يمكن حضور مجموعات التقوية بالمدارس.. التعليم عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تتيح لكل طلابها قنوات تلفزيونية من أجل التعليم عن بعد، منوها إلى أن قناة مدرستنا 1 ومدرستنا 2 متواجدتان على اليوتيوب والتلفزيون الأرضي وعلى الدش.





8 ملايين طالب لن يكون لهم امتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان وزارة التربية والتعليم نجحت في استكمال العام الدراسي 2019 -2020 وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون اشد قسوة من الظروف الحالية.





مفيش اختصار للمناهج والأبحاث غير مطروحة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات طلاب المنازل والتقسيم والراسبين ستكون بنظام التقييم الجديد، متابعا: الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ ولكن ليس بأثر رجعي





لطلاب الدبلومة الأمريكية.. امتحان EST المؤهل الوحيد لتنسيق الجامعات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرار الدولة فيما يخص حضور الطلاب في المدارس خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا، مضيفا إن إمتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية.





10 مارس.. «التعليم» تعلن عودة الدراسة

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأنه لن تكون هناك امتحانات للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وسيتم ضم الترمين معا وإجراء الامتحانات نهاية العام، مؤكدا أن طلاب الثانوية لن يحضروا إلى المدرسة إلا من لديهم امتحانات، مشيرا إلى أنه بداية من يوم الأربعاء 10 مارس ستعيد المدارس فتح أبوابها بالجداول التي كنا نسير عليها الترم الأول.









نعمل على توفير اللقاح لكل المعلمين والإداريين قبل نهاية مارس