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فن

حكيم يهنئ الجمهور بعيد الحب.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنا الفنان حكيم متابعية بعيد الحب ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".


وعلق حكيم قائلا "  كل عيد حب وانتوا طيبين
Happy Valentine's Day ".


وحققت أغنية "عدى الغزال" للمطرب حكيم 693,823 مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

عدى الغزال، كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوًا ساحرًا.

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيط، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.
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