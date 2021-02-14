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رياضة

بيراميدز يهزم راسينج كلوب بطل كوت ديفوار 2 - صفر وينتظر التأهل من القاهرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:02 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة - احمد رمضان
حقق فريق بيراميدز، فوزا مستحقا على راسينج كلوب أبيديجان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدون مراقب للقاء أو منسق عام.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 19 عن طريق إسلام عيسى.

وأضاف إسلام عيسي الهدف الثاني له ولـ بيراميدز فى الدقيقة 82.

وانطلقت المباراة بدون مراقب أو منسق عام حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية.

وسبق لبيراميدز أن تقدم بشكوى رسمية للكاف لعدم إذاعة مباراة الفريقين اليوم، ورفض تصويرها من طرف نادي بيراميدز، إلى جانب عدم حضور المراقب لسبب مجهول.

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