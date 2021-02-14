مفيش مستحيل.. شاهد كيف احتفلت بسمة وهبة بعيد ميلاد ابنها من دبي





























احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بعيد ميلاد ابنها، عبد الرحمن، حيث تتواجد فى دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين يتواجد عبد الرحمن فى دولة أخرى.









ونشرت بسمة وهبة، على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مقطع فيديو برفقة ابنتها خديجة، من داخل أحد الفنادق بدبي، حيث فاجأت "عبد الرحمن" واحتفلا بعيد ميلاده، على أنغام الموسيقى، وأحضرا "تورتة" عليها قلب مكتوب عليه "عيد سعيد عبد الرحمن"





وعلقت بسمة وهبة قائلة "مفيش مستحيل وهكذا احتفلت بعيد ميلاد ابني في دبي"









كما تفاعل الحضور، والعاملين بالفندق، مع بسمة وهبة وابنتها خديجة، وغنوا لعبد الرحمن أغانى عيد الميلاد، فى ذكرى مولده، الذى يتزامن مع عيد الحب.





وسبق أن أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بشلل عضلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.









وتقول في الفيديو إنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها، وأثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.









وأضافت أنها بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم تشعر بأى تحسن وعادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة، وقامت بالكشف مرة أخرى عليها واكتشفت أنها قامت بعمليات بوتوكس وفيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن







