طارق شوقي: الغياب عن المدارس يتطلب إقرارا رسميا.. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الحضور للمدارس اختياري من 10 مارس والغياب يتطلب إقرارا رسميا من ولي الأمر.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطلاب من كي جي 1 وحتى الثالث الابتدائي يتم تقييمهم من مدرسي الفصل، ولا توجد امتحانات لهم بينما سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وسيتم عمل فكرة مبتكرة لهم بعمل امتحان مجمع لكل المواد في يوم واحد، بحيث يتم تقسيم الطلاب على اللجان بصورة جيدة، على أن يتم عمل امتحان شهري.





وأضاف أن الصف الأول والثاني الثانوي سيكون الامتحان إلكتروني في المدرسة، بخصوص الترم الأول، وبعد ذلك سيتم عقد امتحانات شهرية من المنزل.





ونوه بأن فيروس كورونا يتسبب في تغيير الخطط الزمنية، وهناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الخطوات، وتم عرض التفاصيل على الرئيس في اجتماع اليوم، ووافق على الطرح بعد مناقشة مستفيضة.





وأشار إلى أن مصادر التعلم تكفي بالمنصات الإلكترونية، وعلى كل ولي أمر اتخاذ القرار المناسب لابنه دون فرض رأي على باق الطلاب.