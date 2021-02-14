موقف غريب حصل لسيارة كريم عبد العزيز.. اعرف القصة

ظهر النجم كريم عبد العزيز إعلان لأحد شركات الاتصالات مع سيارة بنوتياك إنتاج شركة جنرال موتورز والتي تم تصنيعها في أخر الستنيات ، وتم الاستعانة بها في الإعلان .
ولهذه السيارة قصة غريبة حدثت في أواخر الستينات حيث تقدم عميل بشكوى لشركة جنرال موتورز أنه عند شرائه آيس كريم فانيليا وبمجرد ركوبه السيارة يجد أن موتور السيارة معطل ولا يستجيب له ولكن عند شرائه لأيس كريم نوع آخر ويعود للسيارة تدور معه السيارة بشكل طبيعي .
وبالفعل اهتم مدير الشركة بالشكوى وارسل مهندس وبدأ يراقب هذا الموقف الغريب مع العميل ،وذهب معه لشراء الأيس الكريم ، واستمر هذا الوضع لمدة 3 أيام ، وفي اليوم الرابع وجد المهندس أن الأيس كريم الفانيليا هو أكثر نوع شعبي وبالتالي الطلب عليه كثيرا فبيتم توفيره بشكل سريع وعند عودة الرجل لسيارته فمن الطبيعي أن يظل الموتور ساخن لذلك لايستطيع تدوير السيارة
وبالفعل كانت تعاني السيارة من عيب في الموتور ، وتوصل المهندس أن السيارة تحتاج إلى 15 دقيقة على الأقل لكي يعمل موتور السيارة من الجديدة وتم تصليح هذا العبيب في السيارة على الفور ، وعلقت الشركة وقتها على هذه الشكوى قائلة " التفاصيل دوما صغيرة لكنها كل شئ "
ولهذه السيارة قصة غريبة حدثت في أواخر الستينات حيث تقدم عميل بشكوى لشركة جنرال موتورز أنه عند شرائه آيس كريم فانيليا وبمجرد ركوبه السيارة يجد أن موتور السيارة معطل ولا يستجيب له ولكن عند شرائه لأيس كريم نوع آخر ويعود للسيارة تدور معه السيارة بشكل طبيعي .
وبالفعل اهتم مدير الشركة بالشكوى وارسل مهندس وبدأ يراقب هذا الموقف الغريب مع العميل ،وذهب معه لشراء الأيس الكريم ، واستمر هذا الوضع لمدة 3 أيام ، وفي اليوم الرابع وجد المهندس أن الأيس كريم الفانيليا هو أكثر نوع شعبي وبالتالي الطلب عليه كثيرا فبيتم توفيره بشكل سريع وعند عودة الرجل لسيارته فمن الطبيعي أن يظل الموتور ساخن لذلك لايستطيع تدوير السيارة
وبالفعل كانت تعاني السيارة من عيب في الموتور ، وتوصل المهندس أن السيارة تحتاج إلى 15 دقيقة على الأقل لكي يعمل موتور السيارة من الجديدة وتم تصليح هذا العبيب في السيارة على الفور ، وعلقت الشركة وقتها على هذه الشكوى قائلة " التفاصيل دوما صغيرة لكنها كل شئ "