ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

موقف غريب حصل لسيارة كريم عبد العزيز.. اعرف القصة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:01 م
بونتياك
بونتياك
Advertisements
أماني نوار
ظهر النجم كريم عبد العزيز إعلان لأحد شركات الاتصالات مع سيارة بنوتياك إنتاج شركة جنرال موتورز والتي تم تصنيعها في أخر الستنيات ، وتم الاستعانة بها في الإعلان .

 

ولهذه السيارة قصة غريبة حدثت في أواخر الستينات حيث تقدم عميل بشكوى لشركة جنرال موتورز أنه عند شرائه آيس كريم فانيليا وبمجرد ركوبه السيارة يجد أن موتور السيارة معطل ولا يستجيب له ولكن عند شرائه لأيس كريم نوع آخر ويعود للسيارة تدور معه السيارة بشكل طبيعي .


وبالفعل اهتم مدير الشركة بالشكوى وارسل مهندس وبدأ يراقب هذا الموقف الغريب مع العميل ،وذهب معه لشراء الأيس الكريم ، واستمر هذا الوضع لمدة 3 أيام ، وفي اليوم الرابع وجد المهندس أن الأيس كريم الفانيليا هو أكثر نوع شعبي وبالتالي الطلب عليه كثيرا فبيتم توفيره بشكل سريع وعند عودة الرجل لسيارته فمن الطبيعي أن يظل الموتور ساخن لذلك لايستطيع تدوير السيارة


وبالفعل كانت تعاني السيارة من عيب في الموتور ، وتوصل المهندس أن السيارة تحتاج إلى 15 دقيقة على الأقل لكي يعمل موتور السيارة من الجديدة وتم تصليح هذا العبيب في السيارة على الفور ، وعلقت الشركة وقتها على هذه الشكوى قائلة " التفاصيل دوما صغيرة لكنها كل شئ "







 






نتيجة بحث الصور عن بونتياك W0447
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التصرف الصحيح في حال إضاءة لمبة الزيت بالسيارة.. فيديو

لمحبي التعديل.. جنرال موتورز تفتتح مركزًا جديدًا للطباعة ثلاثية الأبعاد

لويس شيفروليه.. من صانع محركات إلى عملاق السيارات الأمريكية

قصة إفلاس عملاق السيارات الكورية دايو

لأول مرة جنرال موتورز تصنع سيارة كروس أوفر لهولندا

جنرال موتورز توقف بيع سيارات البنزين

ترشيحاتنا

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

ما أفضل وقت لتناول القهوة.. دراسة علمية تجيب

وزير التعليم: امتحانات النقل من 27 فبراير حتى 9 مارس.. فيديو

استياء مسئولي سموحة بسبب قرارات اللجنة الثلاثية

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد وآيات فاروق في ختام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد