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أخبار العالم

حمدوك: مستعدون تماما للتعاون مع الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أبدى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، استعداد بلاده للتعاون الكامل والتام مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية "اليونيتامس".

والتقى حمدوك اليوم بمكتبه مع فولكر بيرتَس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. 

وكان ذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ورئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة، عمر الشيخ، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح بيرتَس أنه بحث مع حمدوك حقيقة أن أولويات بعثة اليونتامس هي مُستمدّة من أولويات الحكومة الانتقالية والتي يأتي على رأسها حشد الموارد الاقتصادية في سبيل إنجاح الفترة الانتقالية.

وأضاف "لا يمكن الوصول لسلام وديموقراطية مستدامين بدون دعم الاقتصاد السوداني".

وتابع "بعثة اليونتامس هي لكل السودان حكومةً وشعبًا ولخدمة المجتمع بكل شرائحه وأطيافه، وليس لطرف واحد من أطراف السلطة الانتقالية".
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