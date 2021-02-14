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مفيش سبب مقنع.. وزير التعليم العالي: لن تغير طريقة الامتحانات ..فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:23 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، سنعود إلى العام الدراسي ابتداءً من يوم السبت 27 فبراير، مؤكدا أن الدراسة ستكون من النوع الهجين، وهو ما تم تطبيقه في الفصل الدراسي الأول، وسيكون هناك حضور لطلاب الجامعات.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " : الامتحانات ستتم داخل الجامعات لافتا ان  الأمور في الجامعات تختلف عن المدارس ونترك للجامعات والمعاهد إدارة شؤونها من خلال اتباع الإجراءات واللوائح والضوابط .

وأوضح عبد الغفار ، الامتحانات لن تكون بها أبحاث أو أون لاين من المنزل، وستتم الامتحانات حسب طبيعة كل مادة ومتطلباتها، ولن نغير في طبيعة الامتحان لأننا ليس لدينا سبب مقنع لذلك.

وتابع "هناك بروتوكول يتم تنفيذه للتعامل من طلاب المدن الجامعية"، مؤكدا أنه سيتم تطعيم كافة الأطباء في جميع المستشفيات الجامعية والحكومية خلال الأيام القادمة.

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