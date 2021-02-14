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أخبار العالم

الصحة العراقية تعلن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بحجز المواطنين للقاح كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:51 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، استضافة التطبيق الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة لحجز لقاح Covid-19 عبر سيرفراتها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني فى بيان له اليوم الاحد، أن وزارة الاتصالات سوف تستضيف عبر سيرفراتها التطبيق الإلكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19 الذي ستطلقه وزارة الصحة في الفترة المقبلة لغرض حجز المواطنين للقاح المذكور.

واضاف أن وزارة الاتصالات ستوفر المساحات الخزنية اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح وحسب توجيهات وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني الذي أمر بتوفير المستلزمات والدعم اللوجستي كافة للتعاون مع وزارة الصحة لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من حدة الجائحة، وذلك وفقا لما نشرته السومرية.

وتابع، ان هذا ما تسعى له وزارة الاتصالات دائما مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية لتوفير أفضل الخدمات للمواطن.
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