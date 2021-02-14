أستاذ جامعي: نجاح كبير للتعليم الهجين في فترة قصيرة بمصر





وفي هذا السياق وأكد الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ان المحن تصنع المعجزات وظهر ذلك في تحويل التعليم التقليدي الي تعليم هجين في وقت قياسي مع توفير كل السبل لتوصيل المحاضرات للطلاب في مواعيدها وتعليم المدرسين كيفية رفع المحاضرات.



وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى ان التعليم عن بعد اثبت نجاحه بدرجة كبيرة مما يعكس الأداء النشط لوزارة التعليم العالي وايضا الجامعات المصرية التي قامت بمجهود كبير للحفاظ على منظومة التعليم .





وأوضح أن جامعة عين شمس استطاعت بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة من إعداد المقررات الإلكترونية لطلاب مختلف المراحل الدراسية بها.





وتابع أنه تم تسليم الطلاب اسطوانات مدمجة شاملة مقرر الفصل الدراسي الأول كاملًا منوها ان يوجد عدة وسائل الكترونية للتواصل بشكل كبير مع الطلاب.





يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.





ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.





ومن المرجح أن يناقش خلال الاجتماع:

1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.

2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.









3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.



4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.









5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.

6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.





بعد انتشار جائحة كورونا لجأت الجامعات المصرية إلى التعليم الهجين ، والتي تعمل منذ سنوات على تطبيقها خاصة في مجالات التعليم، الأمر الذي ثبت نجاحه خلال فترة الإغلاق الماضية وانتهاء عمليات التعليم بدون خلل او معوقات كبري .