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توك شو

كنت أقف مع أمي في المطبخ.. أم تعلم نجلها طالب الطب قراءة القرآن الكريم.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:19 ص
المصحف
المصحف
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عادل نصار
عرض برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، تقريرا مصورا عن أم مصرية تعلم نجلها طالب بكلية الطب أصول قراءة القرآن الكريم والتجويد والترتيل.

وأظهر مقطع الفيديو، أم تعلم نجلها قراءة القرأن الكريم وطرق الترتيل، الذي يقرأ القرآن بصوت رائع.

من جانبه قال أحمد علي الطالب بكلية الطب، إنه منذ ثلاث سنوات بدأت في هذا الأمر، مضيفا أنه :"كنت أقف خلف أمي في المطبخ، وتعلمني كيفية القرأءة السليمة للقرأن الكريم".

وتابع علي، أنني حاليا في كلية طب الفرقة الرابعة، وتم تكريمي من وزير الأوقاف وحصلت على رحلة عمرة بعد فوزي في مسابقات عدة في حفظ القرأن الكريم. 

وخلال المداخلة، قراءة الطالب جزء من القرأن الكريم على الهواء.

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