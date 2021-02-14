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أخبار العالم

السعودية: إتاحة تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح «كورونا»

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:37 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة السعودية إتاحة تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، للراغبين ممن تمت إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق «صحتي».

ووفقا لصحيفة عكاظ يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ 18/ 2/ 2021، عبر تطبيق «صحتي».

وكانت أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس (السبت) 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4467 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها نحو 563 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.
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