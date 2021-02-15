بعد إطلاق أحدث أغانيه.. أول تعليق من رامي جمال على «ما بتكبريش»

عبر المطرب رامي جمال ، عن عميق فرحته بردود الأفعال على أغيته الجديدة "ما بتكبريش" والتي أطلقها في عيد الحب الفلانتين.





وأكد "جمال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن يسعى من خلال هذه الأغنية تحقيق نجاح كبير، مشيرا إلى أنه شخص يعشق الموسيقي والأعمال الفنية.

وعن اتجاه المطربين لعمل أغنية سنجل، قال: "إننا في عصر الداونلود وفي حد بيخلص على مجهود في ثانية وحقوق الملكية في الأون لاين غير مسيطر عليها بالشكل الجيد".





فيما طرح الفنان رامى جمال، ثان أغنيات ألبومه بعنوان «ما بتكبريش»، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى.





وطرح رامي جمال أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان «ولسه» من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحًا كبيرًا ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.







