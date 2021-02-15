هبة مجدي تقود دراجة هوائية مع محمد محسن احتفالا بعيد الحب

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعتها عبر حسابها بانستجرام مجموعة من الصور لها مع زوجها محمد محسن وهما يقودان درجات هوائية.







‬‏‪وعلقت هبة مجدي على الصور قائلة "انا عندي فوبيا من العجلة بس محبتش ابين واحنا بنصور ومسكت نفسي عشان تطلع حلوة والحمد لله ربنا ستر وموقعتش وعدت علي خير

كله يهون عشان عيونك #عيد_الحب".

ليرد محمد محسن عليها قائلا: "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة".

وشاركت هبة مجدي، مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.





دارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.