كنت بغني من وأنا في 3 ابتدائي.. محمد ثروت يوضح سبب اسم أغنية "رشا"

قال الفنان محمد ثروت، إن عالم الأطفال هو عالمي، معقبا: كنت بغني من وأنا في 3 ابتدائي وهذا سبب حبي للموسيقى والغناء منذ الطفولة.



واسترسل "ثروت" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: عندما احترفت الغناء قامت أبلة فضيلة بعرض أغنية " حبيبة بابا رشا"، منوها إلى أن الإذاعة كانت سبب في اختيار الأسم، مشيرا إلى أن اختيار اسم رشا جاء نتيجة اختيار الملحن طه العجيل..ابنته كان اسمها رشا".



وأشار إلى أن أغنية "بسم الله" كانت بمثابة نقلة مهمة جدا في حياته.