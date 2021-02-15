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توك شو

استشاري علاقات أسرية: أزمة منتصف العمر لدى المرأة مجرد فترة تشعر فيها بأزمة حقيقية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:04 ص
علاقات زوجية
علاقات زوجية
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عادل نصار
كشفت هند البنا استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، حقيقة ما يعرف بأزمة منتصف العمر لدى السيدات، مؤكدة أنها فترة في عمر الإنسان يشعر فيها بأزمة حقيقة في حياته.

وقالت البنا، في حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد، إن أزمة منتصف العمر تأتي حينما أقف واقفة مع نفسي، وأحسب ما أنجزته في حياتي.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أن هذا السن سن حرج للسيدات بداية من 35 إلى 40 عاما، لافتة إلى أن السيدات تقف مع نفسها وتحسب الأمور. 

وأكدت البنا، أنه في هذه المرحلة الإنسان يقيم حياته في الفترة التي عاشها وهل حقق أشياء تستحق أم لا، متابعة أن الإنسان يضع خطط جديدة للمستقبل.
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