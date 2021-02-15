استشاري علاقات أسرية: أزمة منتصف العمر لدى المرأة مجرد فترة تشعر فيها بأزمة حقيقية

كشفت هند البنا استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، حقيقة ما يعرف بأزمة منتصف العمر لدى السيدات، مؤكدة أنها فترة في عمر الإنسان يشعر فيها بأزمة حقيقة في حياته.





وقالت البنا، في حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد، إن أزمة منتصف العمر تأتي حينما أقف واقفة مع نفسي، وأحسب ما أنجزته في حياتي.





وتابعت استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أن هذا السن سن حرج للسيدات بداية من 35 إلى 40 عاما، لافتة إلى أن السيدات تقف مع نفسها وتحسب الأمور.



